Effets secondaires du vaccin AstraZeneca: Dr Hamdi fait le point

Après la polémique suscitée par l’aveu du géant pharmaceutique britannique AstraZeneca selon lequel son vaccin anti-covid pourrait provoquer des effets secondaires rares, Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, s’est exprimé sur cette affaire.

Hamdi a expliqué, dans une déclaration à Le Site info, que les autorités sanitaires mondiales ont constaté certains effets secondaires rares. La Grande-Bretagne a ainsi décidé d’interdire le vaccin AstraZeneca aux moins de 40 ans. La France, pour sa part, a décidé de réserver ce vaccin aux plus de 50 ans.

« Tous les vaccins peuvent entraîner des infections graves ou rares. De nombreux pays, qui avaient la capacité d’obtenir d’autres vaccins contre la Covid, ont utilisé le vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées et non exposées aux accidents vasculaires cérébraux. En parallèle, ils ont eu recours à d’autres vaccins pour les jeunes. Certains pays n’ont pas eu cette possibilité et ont administré le vaccin AstraZeneca à toutes les catégories d’âge car la balance des profits et des pertes était fortement présente », souligne Dr Hamdi.

Rappelons que le groupe pharmaceutique a admis, pour la première fois, que son vaccin anti-coronavirus pourrait provoquer des effets secondaires mortels, liés à la coagulation sanguine.





Selon le journal britannique «Daily Mail», plusieurs familles réclament des dédommagements de plusieurs millions de livres sterling à AstraZeneca, assurant que leurs proches ont été victimes des effets secondaires du vaccin. Leurs avocats estiment que les indemnisations pourraient atteindre 20 millions de livres sterling.

AstraZeneca conteste ces allégations et a admis, dans un document juridique soumis à la Cour suprême en février dernier, que son vaccin « peut, dans de très rares cas, provoquer un TTS ». TTS signifie le syndrome de Thrombose avec Thrombopénie. Il se caractérise par la formation de caillots sanguins inhabituels accompagnés d’une diminution du nombre de plaquettes sanguines.

A.I.