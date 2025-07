La Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé et AstraZeneca s’allient contre les maladies rares

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et AstraZeneca ont signé, mercredi à Rabat, un protocole d’accord pour le développement conjoint de Centres d’excellence dédiés aux maladies rares, dans le but de renforcer l’écosystème de santé au Maroc et d’améliorer la prise en charge des patients atteints de ces pathologies.

Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique visant à offrir des solutions innovantes aux patients, en facilitant le diagnostic, l’accès aux soins et la formation des professionnels de santé. Elle prévoit notamment le développement de plateformes de diagnostic avancées, l’intégration de technologies de pointe dans les tests génétiques, ainsi que la création de pôles multidisciplinaires de soins, de recherche et de formation.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation, Saber Boutayeb, a indiqué que cette signature marque la concrétisation d’un travail d’équipe mené avec les laboratoires AstraZeneca, à l’échelle de la région et non seulement du Maroc.

Il a rappelé que le Centre avait, pour la première fois en Afrique, mis en place la technique du séquençage rapide du génome entier à visée diagnostique (R-WGS), permettant d’identifier les maladies rares directement au Maroc, sans avoir recours à l’envoi de prélèvements à l’étranger.

Après trois mois de tests, les résultats se sont révélés extrêmement positifs, ce qui a motivé une nouvelle phase de développement à travers un partenariat avec AstraZeneca visant à établir des centres d’excellence, aussi bien au sein de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé que dans d’autres structures, a-t-il ajouté.

M. Boutayeb a souligné que le centre a désormais atteint une véritable vitesse de croisière grâce à ces tests génétiques de nouvelle génération, permettant non seulement d’améliorer le diagnostic, mais aussi d’ouvrir la voie à des solutions thérapeutiques concrètes. C’est dans cette perspective que s’inscrit la signature de cette convention spécifique avec AstraZeneca, a-t-il enchainé.

De son côté, le Président régional d’AstraZeneca pour le Proche-Orient et le Maghreb, Rami Scandar, a indiqué que ce partenariat avec la Fondation repose sur cinq piliers majeurs. Le premier consiste à réduire le délai moyen de diagnostic des maladies rares, qui peut atteindre jusqu’à cinq ans, ce qui permettra d’améliorer la prise en charge des patients.

Le deuxième pilier concerne la mise en place de plateformes dédiées aux tests génétiques, en partenariat avec la Fondation, a-t-il poursuivi, précisant que 80 % des maladies rares sont d’origine génétique. Quant au troisième axe, il porte sur la formation des médecins, des infirmiers et des aidants, dans le but de renforcer les capacités du personnel encadrant les patients atteints de ces pathologies.

Le quatrième pilier évoqué par Scandar concerne l’accès équitable aux traitements, à travers l’introduction de médicaments à des prix adaptés au contexte marocain, en coordination avec le ministère de la Santé. Enfin, le cinquième pilier vise à améliorer la connaissance épidémiologique des maladies rares au Maroc, par le biais d’un travail de recensement et de suivi scientifique.

Cet accord vient ainsi consolider l’engagement d’AstraZeneca en faveur d’une croissance durable et d’un partenariat à long terme au Maroc, en continuité avec les collaborations réussies menées avec la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé. Les deux partenaires tracent une voie commune pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits et générer un impact concret et durable pour les patients à l’échelle du Royaume.