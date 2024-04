Un singe grièvement blessé mobilise les autorités de Nador

Des visiteurs de la forêt Gourougou, dans la province de Nador, ont aperçu récemment un singe présentant des blessures apparentes au niveau du cou.

Aussitôt alertée, l’Agence nationale des Eaux et forêts a dépêché, lundi dernier, une commission composée d’un vétérinaire et de chefs des unités de contrôle et de surveillance de la faune sauvage à la forêt Gourougou et ont réussi à identifier le lieu du singe blessé.

Après avoir capturé l’animal, la commission a constaté qu’un câble était enroulé autour de son cou, ce qui lui a causé une grave blessure. Le singe a été immédiatement anesthésié et a reçu les soins nécessaires. Le vétérinaire a estimé par la suite que la bête ne pouvait pas être immédiatement relâchée dans la nature et a ainsi été transféré à un établissement chargé de la protection des animaux pour entamer sa convalescence.

Dans quelques jours, les spécialistes évalueront l’état du singe pour décider s’il est capable de retourner à la forêt.





H.M.