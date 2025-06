Casablanca : les autorités à la chasse des églises informelles

Les autorités Casablanca sont intervenues pour mettre fin à l’exploitation de plusieurs espaces transformés en églises informelles.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que plusieurs mesures ont été prises, dans le souci de concilier la protection de la liberté de croyance avec le respect de la législation.

En réponse au groupe parlementaire du PJD, Abdelouafi Laftit a assuré que des commissions locales mixtes ont effectué des visites dans ces lieux utilisés illégalement à des fins religieuses et ont appelé leurs occupants à se conformer aux dispositions légales en vigueur.

Les autorités ont également contacté les propriétaires de ces locaux et leurs ont demandé d’alerter leurs locataires sur la nécessité de respecter les clauses du contrat de location, et de sensibiliser les chrétiens aux risques qu’implique l’exercice de leurs pratiques religieuses dans des lieux non autorisés.

A noter que le groupe parlementaire du PJD avait soulevé la question en affirmant que les Casablancais s’inquiétaient des informations faisant état de la prolifération d’espaces servant de lieux de culte chrétien, notamment dans certains quartiers populaires.

N.M.