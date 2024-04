Tanger: un individu sous les verrous pour piratage d’appels téléphoniques

Les éléments de police relevant de la préfecture de sûreté de Tanger ont interpellé, mardi, un individu pour son implication présumée dans une affaire relative à l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données numériques et au piratage d’appels téléphoniques, apprend-on de source sécuritaire.

Les données préliminaires de l’enquête révèlent l’implication du suspect dans le piratage des réseaux de télécommunication nationaux, selon un modus operandi criminel consistant en l’utilisation d’équipements électroniques, afin de détourner les appels téléphoniques internationaux vers le réseau local et générer des revenus grâce à la différenciation tarifaire, a-t-on indiqué de même source.

Les perquisitions effectuées à son domicile ont permis la saisie d’un ordinateur portable, de 82 appareils sans fil de connexion internet, de 2.077 cartes SIM et de 1.758 supports SIM, ainsi qu’un ensemble d’équipements électroniques et informatiques utilisés dans ces actes criminels.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et appréhender les autres complices, impliqués dans cette activité criminelle, a précisé la même source.





Et d’ajouter que cette opération sécuritaire intervient suite à l’interpellation par les éléments de police de Tanger, dimanche, d’un autre individu en flagrant délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données numériques, en utilisant un véhicule léger contenant un ensemble d’outils similaires utilisés dans le piratage des appels téléphoniques.

S.L.