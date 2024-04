ESSEC Afrique : l’Ambassadeur de Chine et les étudiants dialoguent sur les relations sino-marocaines

Son Excellence Li Changlin, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Royaume du Maroc, a honoré de sa présence le campus de l’ESSEC Afrique pour une conférence intitulée « Relations sino-marocaines dans la nouvelle ère ». Cette visite de haut niveau a été organisée suite au renouvellement du partenariat liant depuis 2017 l’ESSEC Afrique et l’Institut Confucius de Rabat pour soutenir l’enseignement de la langue chinoise sur le campus.

L’événement a été marqué par des échanges fructueux et des discussions approfondies sur l’état actuel des relations sino-marocaines, les opportunités de coopération futures et le métier de diplomate. Les étudiants de l’ESSEC Afrique ont eu le privilège d’interagir directement avec Son Excellence l’Ambassadeur, permettant ainsi un dialogue enrichissant et une meilleure compréhension des enjeux bilatéraux entre la Chine et le Maroc.

Outre la conférence principale, la journée a également proposé des ateliers culturels destinés à sensibiliser les étudiants à la richesse de la culture chinoise. Des activités telles que la cérémonie du thé, la calligraphie avec l’artiste Chen Weiguo, la découverte d’instruments traditionnels et la démonstration de vêtements traditionnels ont offert aux participants une immersion authentique dans la tradition et les coutumes chinoises.

Madame Karima Yatribi, Directrice de l’Institut Confucius, ainsi que Gérald Brun, Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire près l’Ambassade de France à Rabat, ont également pris part à cet événement, soulignant l’importance des échanges culturels internationaux et le rôle des institutions académiques comme catalyseurs du dialogue et de la compréhension mutuelle entre les nations.