L’enseignement à l’ère numérique . Hicham Sebti: ‘‘Près de neuf diplômés sur dix trouvent leur premier emploi en moins de six mois, avec un salaire annuel moyen de 49.000 euros.’’

L’ESSEC Afrique s’engage résolument dans l’ère du digital en intégrant les nouvelles technologies et l’innovation au cœur de ses programmes académiques. Cette approche répond à un impératif contemporain de former des professionnels aptes à naviguer dans un univers en constante mutation. Hicham Sebti, directeur adjoint d’ESSEC Afrique, explique la stratégie pédagogique à travers laquelle l’institution prépare ses étudiants aux défis du monde digital. En offrant des cours spécifiques axés sur l’innovation et l’entrepreneuriat, en favorisant la créativité à travers divers moyens pédagogiques, et en mettant en place un Centre d’entrepreneuriat et d’innovation, l’ESSEC Afrique crée un environnement propice à l’épanouissement et à la réussite des futurs acteurs du digital.

Comment ESSEC Afrique intègre-t-elle les nouvelles technologies et l’innovation dans ses programmes académiques pour préparer les étudiants aux métiers du digital ?

L’intégration des nouvelles technologies et de l’innovation dans les programmes académiques d’ESSEC Afrique est une composante essentielle de notre approche pédagogique. Nous nous concentrons sur trois principaux axes pour préparer nos étudiants aux métiers du digital : premièrement, nous proposons des cours spécifiques axés sur l’innovation, l’entrepreneuriat et la gestion de l’innovation. Ces cours fournissent aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre les processus d’innovation, développer de nouvelles idées et créer des solutions novatrices.

Deuxièmement, nous favorisons l’expression de la créativité et de l’innovation à travers divers moyens pédagogiques tels que les bulles de travail, le Learning Lab, l’open Lab, le studio multimédia et les ressources digitales. Enfin, nous avons mis en place un centre d’entrepreneuriat et d’innovation, l’ESSEC Africa In-Lab, qui établit un écosystème de partenaires pour accompagner nos étudiants et les porteurs de projets innovants depuis la phase d’idéation jusqu’au prototypage et à l’accélération du projet. De plus, nous bénéficions du soutien de nos partenaires universitaires, entreprises, institutions et anciens élèves pour enrichir nos programmes et offrir à nos étudiants des expériences d’apprentissage innovantes.

Pouvez-vous décrire en détail le parcours Innovation et management digital?

Les bacheliers qui rejoignent le Global BBA, sur le campus ESSEC Afrique à Rabat, intègrent le Bachelor classé numéro 1 en France, dont la pédagogie est fondée sur deux piliers : la dimension académique liée à l’excellence, l’innovation, l’entrepreneuriat et le numérique, et la dimension personnelle liée au développement des talents et à l’impact social et humain. Il est en cela fidèle au blason de l’ESSEC, «Le Savoir ouvre les chemins de la liberté» (Per scientiam ad libertatem). Ces étudiants peuvent choisir de faire, en fin de cursus, un track de spécialisation réalisée conjointement avec l’École centrale de Casablanca.





En favorisant les échanges entre les ingénieurs centraliens et les ESSEC, ce cursus permet de rompre avec les logiques de silos dans les cursus, et s’enrichit par la transdisciplinarité, la fertilisation croisée et l’hybridation entre les compétences diverses. Le cursus du track Innovation et management digital est particulièrement renforcé par les enseignements dédiés à l’innovation et au management digital, afin de permettre aux étudiants de comprendre les modèles scientifiques sous-jacents aux technologies comme l’intelligence artificielle générative ou l’industrie 4.0 pour pouvoir les maîtriser, anticiper et conduire les évolutions. Les étudiants peuvent ainsi conjuguer les disciplines techniques et scientifiques avec les perspectives business et managériales.



Quelles collaborations entretenez-vous avec l’industrie pour garantir la pertinence de vos programmes ? Comment ces partenariats se traduisent-ils concrètement dans l’évolution des cursus et des méthodes pédagogiques ?

Nous sommes fortement connectés aux écosystèmes d’innovation et au monde des affaires pour construire ensemble des connaissances et refléter dans nos programmes les dernières tendances et les défis auxquels les entreprises sont confrontées. Notre Centre d’innovation et d’entrepreneuriat, l’ESSEC Africa In-Lab, joue un rôle clé dans la connexion avec cet écosystème, en organisant des Learning expeditions, des Hackathons, des Startup studios ou encore des conférences au profit des étudiants et des porteurs de projets.

En matière de pédagogie, notre approche repose sur l’articulation entre, d’une part, la compréhension approfondie des technologies et des théories scientifiques sous-jacentes, afin de développer une pensée critique et de «problem solving» par l’innovation, et, d’autre part, des expériences terrains riches, singulières et transformatives qui obligent les étudiants à penser en dehors des cadres classiques et les amènent à inventer des solutions innovantes aux problèmes qui leurs sont soumis. À titre d’exemple, nos étudiants sont régulièrement invités à accompagner des startups, des grandes entreprises ou des ONG pour résoudre des problèmes concrets par des solutions innovantes.



En quoi consiste le processus de mise à jour et d’adaptation des programmes académiques pour suivre les besoins du marché du travail ?

ESSEC Afrique est connecté avec son écosystème de partenaires et d’entreprises, lesquels représentent une source importante d’informations sur les changements en cours dans le monde des affaires. Nous accueillons régulièrement des managers et des chefs d’entreprise qui partagent leur expérience et leur expertise avec nos étudiants, et nous proposons des cas pratiques qui reflètent les dernières tendances et les défis auxquels les entreprises sont confrontées. L’ESSEC Business School tire également son excellence de la qualité de la recherche et de la production de connaissance qui y sont réalisées.

Le Campus de Rabat est également aligné sur l’ambition d’être un centre de production de connaissance et de réflexion sur l’Afrique et à partir de l’Afrique. Les travaux menés par les étudiants et les chercheurs, ainsi que les analyses partagées dans le cadre de séminaires et de conférences, visent à éclairer les décideurs et à initier des actions de transformation positives pour le continent.

Enfin, l’ESSEC a mis en place des comités pédagogiques dont le rôle est d’assurer le suivi des enseignements et d’évaluer la pertinence des programmes au regard des grandes évolutions sociétales et technologiques. C’est donc l’association entre une recherche de pointe, des relations fortes avec les entreprises et un système de suivi interne qui permet à l’ESSEC de renforcer la pertinence de ses enseignements et d’être dans le club très restreint des écoles triple accréditées AACSB, EQUIS et AMBA. L’ESSEC Afrique s’aligne et répond naturellement aux critères et aux standards exigeants de ces accréditations.



Quels sont les principaux indicateurs de réussite ou de performance que vous utilisez pour évaluer l’impact des programmes de formation de votre établissement sur la réussite professionnelle des diplômés ?

Les diplômés du Global BBA de l’ESSEC ont vocation soit à poursuivre leurs études en Master ou en MBA dans les meilleures universités mondiales, notamment parmi les partenaires prestigieux de l’ESSEC, soit à démarrer leur carrière professionnelle par un premier emploi ou par l’entrepreneuriat.

Pour ceux qui choisissent de démarrer leur carrière, ils auront déjà accumulé entre 10 et 16 mois d’expérience professionnelle, à travers les stages et les expériences terrain, ce qui les met en situation de s’insérer aisément sur le marché du travail au Maroc et à l’international.

Durant leur cursus et après leur diplomation, les étudiants du Global BBA ESSEC sont accompagnés par le centre de carrière pour affiner leur stratégie de recherche et sont soutenus par le réseau des ESSEC Alumni. Tout cela fait que 87% des diplômés qui se dirigent vers le marché du travail trouvent leur premier emploi en moins de six mois, avec une rémunération annuelle de 49.000 euros. Certains de nos diplômés choisissent de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en sortie d’école et sont accompagnés, pour cela, par les dispositifs d’incubation et d’accélération de l’ESSEC Venture au Maroc et à l’international.

À titre d’exemple, l’ESSEC dispose de locaux dédiés aux Alumni entrepreneurs au sein de la Station F à Paris, l’un des meilleurs incubateurs internationaux. Les diplômés viennent enrichir le réseau des Alumni de l’ESSEC qui est très actif et contribue par ses actions à renforcer l’employabilité et la réussite professionnelle des étudiants et des futurs diplômés.



Quelles sont les perspectives d’avenir, notamment en ce qui concerne l’expansion de l’offre de programmes et le renforcement des partenariats avec l’industrie technologique ?

En matière d’offre, nous préparons le lancement de nouveaux programmes, tant en formation initiale qu’en formation continue, pour contribuer à la formation des leaders marocains, africains et régionaux dans les domaines de pointe et en cohérence avec les stratégies nationales et les besoins du grand espace économique, Europe – Méditerranée – Afrique.

La dimension digitale et technologique prendra une part importante dans ces programmes car nous croyons fortement dans le rôle de la technologie et de l’innovation pour relever les défis des transitions en cours et contribuer à la réussite de chacun. Nous annoncerons ces nouveaux programmes au moment opportun.

Par ailleurs, nous poursuivons le développement de notre centre d’entrepreneuriat et d’innovation (l’ESSEC Africa In-Lab) en nous associant à des acteurs de premier plan de l’écosystème entrepreneurial marocain et africain et en développant des programmes d’accompagnement tant pour les porteurs de projets que pour les entreprises et les institutions qui souhaitent renforcer leurs engagement dans l’innovation, développer de nouvelles technologique et engager leurs collaborateurs dans une approche intrapreneuriale.

Kenza Aziouzi / Les Inspirations ÉCO