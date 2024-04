Maroc: les écoles primaires dotées de coins de lecture

Le ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa s’est rendu, mardi, au sein de l’école Hay Essalam Salé afin d’accompagner et appuyer l’opération d’équipement en coins de lecture de toutes les classes des écoles primaires à travers le Royaume.

Cette année, 60.000 coins de lectures, dont 25.000 dans « les écoles pionnières », recevront une dotation initiale de 50 ouvrages chacun, en arabe et en français, comprenant des histoires, des albums, des encyclopédies, des dictionnaires et des bandes dessinées, indique un communiqué du ministère, précisant que cette dotation préliminaire pourra être enrichie grâce à la contribution volontaire des familles, des associations et des partenaires.

Cette initiative permettra aux élèves du primaire d’avoir accès à une bibliothèque de classe avec un programme d’accompagnement pour que l’activité de lecture devienne une réalité quotidienne dans la vie des élèves aussi bien dans les classes que dans le temps extrascolaire.

Elle souligne également l’importance accordée à la lecture dans l’amélioration des apprentissages des enfants, l’un des trois objectifs stratégiques de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous, relève la même source, notant que dans l’ensemble des établissements du primaire, ces livres seront utilisés dans les rituels de lecture généralisés en début d’année.





Depuis la rentrée 2023-2024, les premiers résultats dans les écoles pionnières, montrent que la focalisation sur les apprentissages fondamentaux a permis de renforcer les aptitudes des élèves en lecture au niveau du décodage, de la fluence et de la compréhension. Ces enfants sont désormais mieux outillés pour profiter pleinement des vertus de la lecture : acquérir plus de connaissances, enrichir le vocabulaire, développer la créativité, échanger des idées, etc. L’accès aux livres est une fenêtre sur le monde qui contribue de manière décisive à l’épanouissement scolaire, personnel et social des élèves.

Pour renforcer les initiatives et projets nationaux existants pour faire aimer la lecture aux enfants, un nouveau programme à caractère ludique est mis en place: « Le défi des champions : je vais lire 20 livres par an », souligne la même source, relevant que ce programme est expérimenté dans un premier temps dans les écoles pionnières.

Et d’ajouter que chaque semaine, l’enseignant affecte un livre à l’élève qui peut le lire à l’école ou à la maison. La gestion de la bibliothèque de classe s’appuie sur une charte qui implique les élèves et contribue au développement de comportements coopératifs et civiques.

Un carnet de lecture est mis en place pour permettre aux élèves de restituer leur expérience de lecture à travers des productions écrites et graphiques. Des exposés et des discussions en classe sont prévus pour stimuler l’échange d’idées et l’expression des opinions. Les avis des élèves seront systématiquement pris en compte dans le choix des livres qui seront acquis pour les coins de lecture futurs.

Une des conditions de réussite de cette opération est l’implication des parents qui doivent veiller au bon usage des livres. Dans les écoles pionnières, les livres sont en cours de distribution aux élèves afin qu’ils puissent les lire durant les vacances débutant le 26 avril, conclut le communiqué.

S.L.