Nouvelle grève de 48 heures dans les hôpitaux du Maroc

Les syndicats de la santé ont appelé à tenir une grève le mercredi 24 et le jeudi 25 avril dans tous les établissements hospitaliers. Cette grève sera observée dans tous les CHU, la direction centrale, les délégations régionales et centres sanitaires. Les services des urgences et de la réanimation ne sont toutefois pas concernés.

Ce nouveau moment protestataire a été initiée suite à une réunion urgente tenue par les syndicats afin de dénoncer la sourde oreille du gouvernement à l’encontre des revendications des professionnels de la Santé. Ce mouvement se poursuivra jusqu’à ce que leurs doléances soient exécutées. Ils réclament, entre autres, une augmentation du salaire fixe et une indemnisation pour les risques professionnels.

«Plusieurs réunions ont été tenus avec le ministère de la Santé et de nombreux engagements ont été pris. Pourtant, le département de Khalid Ait Taleb refuse de concrétiser ces accords», avait souligné le syndicat national de la santé.

H.M.