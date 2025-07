Le Maroc lance un programme national pour réhabiliter 83 hôpitaux d’ici 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a annoncé, lundi lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le lancement d’un programme national de réhabilitation de 83 hôpitaux d’une capacité totale de 8.700 lits, dont 1.729 lits avec mise en service programmée en 2025, et 2.056 lits supplémentaires à l’horizon 2028.

En réponse à une question du Groupe Socialiste-Opposition Ittihadi portant sur le développement et la réhabilitation des établissements hospitaliers dans le secteur public, M. Tahraoui a affirmé que le ministère poursuit la mise en œuvre d’une politique d’investissement ambitieuse visant à développer et moderniser les établissements hospitaliers publics, dans le but de renforcer l’offre de soins, d’élargir la couverture territoriale et d’améliorer la qualité des services rendus.

Dans ce sens, le ministre a présenté un ensemble de grands projets de réhabilitation des hôpitaux publics à l’horizon 2030, conformément à une vision nationale intégrée visant à établir une offre hospitalière équitable et cohérente. Il s’agit notamment de la construction de cinq nouveaux Centres hospitaliers universitaires (CHU) à Agadir, Laâyoune, Errachidia, Guelmim et Béni Mellal, ainsi que de la reconstruction de l’Hôpital Ibn Sina à Rabat, pour une capacité globale estimée à 3.807 lits, a-t-il précisé.

Ce programme de réhabilitation ne se limite pas aux nouveaux centres, mais inclut également la modernisation et la mise à niveau des CHU existants à Fès, Casablanca, Rabat, Marrakech et Oujda, à travers le renouvellement de leurs infrastructures et l’équipement en matériel médical de pointe, a poursuivi le responsable gouvernemental.

Concernant les soins de santé en milieu rural, M. Tahraoui a indiqué que le ministère poursuit la mise en œuvre du programme national de réhabilitation de 1.400 centres de santé, précisant que 950 centres ont été déjà réhabilités à ce jour, tandis que les travaux de mise à niveau des autres structures se poursuivent, avec un achèvement prévu avant fin 2025.

À cet égard, il a souligné que 71% des infrastructures sanitaires nationales sont situées en milieu rural, totalisant 2.186 établissements, dont 433 centres de santé de deuxième niveau équipés d’unités d’accouchement ou de services d’urgences de proximité.

S’agissant de l’amélioration de la qualité des services de santé, le responsable gouvernemental a précisé que l’intervention du ministère ne se limite pas à la construction et à la réhabilitation, mais porte aussi sur l’amélioration de l’expérience du patient au sein des établissements hospitaliers.

Cela passe par le renforcement des services d’accueil et d’orientation, la modernisation des systèmes d’hygiène et de sécurité, la mise en place de bornes numériques d’orientation, l’unification du système de prise de rendez-vous et l’intégration du digital dans la gestion des parcours de soins, a-t-il conclu.