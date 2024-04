Conseil de gouvernement: nominations à des fonctions supérieures ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, Chafik El Ouadghiri a été nommé secrétaire général, et au niveau du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Mohamed Ibrahimi a été nommé inspecteur général, a fait savoir le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Au niveau du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Belaid Bouagualen et Ali Haitouf ont été respectivement nommés directeur de l’École nationale des sciences appliquées (ENSA) de Beni Mellal et directeur de l’École normale supérieure de Fès (ENS).

Le Conseil a également approuvé la nomination de Hassan Massoudi en tant que directeur des ressources humaines et financières, des systèmes d’informations et des affaires générales au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce.





S.L.