ESSEC Rabat. Hicham Sebti : ‘‘Un campus pour former l’élite africaine et impulser le développement du continent’’

Hicham Sebti

Directeur adjoint – ESSEC Afrique

L’ESSEC Afrique, au cœur des réformes éducatives marocaines, mise sur l’innovation et l’employabilité. Hicham Sebti détaille comment l’école intègre le Pacte ESRI 2030, noue des partenariats stratégiques, et prépare ses étudiants, via une pédagogique axée solutions concrètes, aux défis technologiques et économiques de demain.

L’ESSEC Business School – Campus Afrique s’inscrit dans un contexte de réformes majeures du système éducatif marocain, comme le Pacte ESRI 2030. Comment intégrez-vous ces orientations stratégiques dans vos programmes et partenariats ?

L’ESSEC entretient depuis sa création un esprit pionnier et les composantes du Pacte ESRI, comme l’employabilité, la transformation numérique, l’intégration des soft skills dans les programmes, ne sont pas une nouveauté pour l’ESSEC. Elles sont même dans l’ADN historique de l’école et irriguent l’ensemble des programmes, qu’ils soient post-bac, de niveau Master ou d’exécutive education.

Si je prends l’exemple de la transformation numérique, l’ensemble des programmes de l’école préparent les étudiants à, non seulement être capables d’utiliser les outils de la transformation numérique, mais surtout de comprendre les théories et les mécanismes sous-jacents à ses outils, à questionner les outils et leurs limites, et à pouvoir les mobiliser à bon escient pour construire des réponses appropriées et contextualisées aux problèmes des organisations et des sociétés, en faisant un usage efficace, efficient et éthique des outils numériques, digitaux et de l’IA.

Pouvez-vous citer des exemples concrets de collaborations avec des acteurs économiques locaux ou internationaux pour répondre aux besoins sectoriels ?

La pédagogie de l’ESSEC est très fortement ancrée dans l’apprentissage expérientiel et l’ambition de générer de l’impact. Les étudiants, les apprenants de manière générale qui viennent sur les bancs de l’ESSEC, sont tout de suite engagés dans des projets, des missions et des hackathons en collaboration avec les acteurs publics, privés, ONG et institutionnels et les accompagnent pour répondre à des problèmes concrets et relever des défis auxquels ils font face.

Je vous donne trois exemples très concrets d’initiatives qui permettent d’accompagner les entreprises et les organisations sur différents défis, mais les exemples sont nombreux.

Avec notre partenaire AI Crafters, nous accompagnons les experts-comptables dans l’intégration de l’Intelligence Artificielle au sein de leur profession et dans leurs pratiques quotidiennes, car nous savons que la profession comptable est particulièrement exposée à l’intelligence artificielle et que sa bonne utilisation par les experts-comptables permettra de gagner en productivité et en pertinence dans la réponse aux besoins des entreprises. Nous finalisons, avec des partenaires du secteur de l’énergie renouvelable, un programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans le secteur et centré sur un public de techniciens et d’ingénieurs.

Ce programme s’appuie sur une plateforme énergétique, qui permet aux porteurs de projets de prototyper et de tester leurs solutions à travers cette plateforme. Enfin, nous venons d’annoncer le lancement de la Chaire ESSEC pour l’Industrialisation en Afrique.

Cette Chaire, créée en partenariat avec des grandes entreprises industrielles du continent et avec des institutions internationales, vise à analyser et comprendre les enjeux de l’industrialisation du continent et de donner aux étudiants et aux acteurs économiques les connaissances et les outils pour accompagner ce processus. L’enjeu pour nous est d’offrir aux apprenants l’opportunité d’expérimenter et d’apprendre en situation réelle.

Votre campus est décrit comme un hub moderne de formation. Comment vos infrastructures soutiennent-elles l’apprentissage par projet (Learning by Doing) et l’acquisition de compétences digitales critiques pour les métiers de demain ?

L’approche pédagogique de l’ESSEC Business School mise sur l’articulation et le renforcement mutuel entre enseignements académiques, professionnalisation et internationalisation, qui leur permet d’acquérir des savoirs et des méthodes en management pour agir et impacter. Cela se matérialise par un ensemble de dispositifs.

D’abord par des cours spécifiques dispensés pour aborder les aspects de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la gestion de l’innovation. Ces cours fournissent aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre les processus d’innovation, développer de nouvelles idées, et créer des solutions innovantes.

Ensuite par des moyens pédagogiques qui favorisent l’expression de la créativité et de l’innovation, à travers les bulles de travail, le Learning Lab, l’open Lab, le studio multimédia et les ressources digitales. Cela se matérialise également par l’importance accordée au centre d’entrepreneuriat et d’innovation – l’ESSEC Africa In-Lab – qui construit un écosystème de partenaires sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’innovation, de la phase d’idéation jusqu’au prototypage et l’accélération du projet, afin d’accompagner nos étudiants et les porteurs de projets innovants dans leur réussite.

Cela se matérialise, enfin, dans l’engagement de nos partenaires universitaires, entreprises, institutions, Alumni de l’ESSEC pour accompagner l’établissement dans sa démarche pédagogique et permettre aux étudiants d’expérimenter les situations d’apprentissage les plus riches en matière d’innovation.

Le Maroc vise à former 100.000 diplômés dans des secteurs comme l’aéronautique ou l’IA d’ici 2025. Quelles filières ou certifications proposez-vous pour répondre à ces ambitions, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle ou de l’économie numérique ?

L’ESSEC est une Business School qui structure ses activités et sa pédagogie autour de 4 piliers majeurs: le Business et l’entrepreneuriat, la technologie, l’intelligence artificielle et la data, la durabilité et la responsabilité et enfin la géopolitique et le business. Les problématiques liées à l’intelligence artificielle et à l’économie numérique sont pour nous centrales dans la formation des leaders et des dirigeants de demain.

L’ESSEC s’appuie sur son centre de recherche en IA, le Metalab, pour irriguer l’ensemble des formations – qu’elles soient de formation initiale ou destinées à des cadres en activité – avec les connaissances les plus pointues dans la discipline.

Certains des programmes de l’ESSEC portent ces sujets de manière encore plus renforcée. C’est, par exemple, le cas du Bachelor AIDAMS en partenariat avec l’École Centrale Supélec, qui vise à former les étudiants aux enjeux de l’IA et de la data appliqués au monde des affaires. C’est également le cas du Master DSBA ou de la Chaire Business Analytics.

Les programmes dispensés sur le campus de Rabat sont aussi intenses en connaissances sur les questions de l’IA et du numérique. Les étudiants du Global BBA peuvent choisir un track de spécialisation réalisée conjointement avec l’Ecole Centrale de Casablanca. Ce track est particulièrement renforcé par les enseignements dédiés à l’innovation et au management digital, afin de permettre aux étudiants de comprendre les modèles scientifiques sous-jacents aux technologies comme l’intelligence artificielle générative ou l’industrie 4.0 pour pouvoir les maîtriser, anticiper et conduire les évolutions.

Les étudiants peuvent ainsi conjuguer les disciplines techniques et scientifiques avec les perspectives business et managériales. En favorisant les échanges entre les ingénieurs centraliens et les ESSEC, ce cursus permet de rompre avec les logiques de silos dans les cursus, et s’enrichir par la transdisciplinarité, la fertilisation croisée et l’hybridation entre les compétences diverses.

Au Sein du International Program In Business Administration et du Master en Financial Engineering and Data Analysis, les étudiants bénéficient également d’une formation très pointue en matière de data et d’intelligence artificielle, pour leur permettre de mobiliser ces connaissances et ces outils dans la prise de décision financière et dans des contextes complexes.

Comment collaborez-vous avec les entreprises pour anticiper les besoins en compétences et ajuster vos programmes ?

Nous sommes fortement connectés aux écosystèmes d’innovation et au monde des affaires pour co-construire des connaissances et refléter dans nos programmes les dernières tendances et les défis auxquels les entreprises sont confrontées. Notre Centre d’Innovation et d’Entrepreneuriat, l’ESSEC Africa In-Lab, joue un rôle-clé dans la connexion avec cet écosystème, en organisant des Learning Expeditions, des Hackathons, des Startup Studios ou encore des conférences au profit des étudiants et des porteurs de projets.

En matière de pédagogie, notre approche repose sur l’articulation entre, d’une part, la compréhension approfondie des technologies et des théories scientifiques sous-jacentes afin de développer une pensée critique et de «problem solving» par l’innovation, et, d’autre part, des expériences terrains riches, singulières et transformatives qui obligent les étudiants à penser en dehors des cadres classiques et les amènent à inventer des solutions innovantes aux problèmes qui leurs sont soumis.

A titre d’exemple, nos étudiants sont régulièrement invités à accompagner des startups, des grandes entreprises ou des ONG pour résoudre des problèmes concrets par des solutions innovantes.

Votre campus est présenté comme un pont entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Comment conciliez-vous l’internationalisation (mobilité étudiante, doubles diplômes) avec la contribution au développement socio-économique du Maroc ?

Le campus de Rabat est le second campus international de l’ESSEC après celui de Singapour. Au-delà d’être un campus d’enseignement, il porte la stratégie africaine de l’ESSEC et les ambitions de l’école en matière de contribution au développement social et économique du continent africain.

Le campus de Rabat est un lieu de rencontre entre des étudiants, des professeurs et des collaborateurs d’entreprises qui viennent du monde entier. Que cela soit au sein du Global BBA, du Master in Management, de la Summer School, etc., des étudiants choisissent de venir sur le campus de Rabat pour apprendre et comprendre les écosystèmes économiques du Maroc et du continent africain, pour en apprendre plus sur la culture marocaine et les cultures du continent africain, et pour se préparer à saisir les opportunités immenses qu’offre le Maroc – en tant que Gateway to Africa – et le continent en matière de développement économique et de business.

Les programmes dispensés sur le campus de Rabat offrent aux étudiants marocains, africains et internationaux des formations d’excellence et une expérience internationale qui les préparent à être des leaders et des acteurs du monde de demain, capables de relever les défis les plus complexes.

Le campus de Rabat contribue en ce sens à former une élite à la fois très internationalisée et très ancrée dans le réel du Maroc et du continent africain. Une élite nourrie par les valeurs d’humanisme, de responsabilité, de diversité, d’innovation et d’excellence de l’ESSEC et qui agit en acteur responsable engagé au service du développement économique et de l’impact positif.

Face à la déperdition universitaire et aux attentes des étudiants en matière de flexibilité, quelles solutions proposez-vous pour adapter votre modèle éducatif ?

Notre offre pédagogique est axée sur trois piliers forts : l’excellence académique, l’expérience internationale et le développement des étudiants. Nous tenons à ce que chaque étudiant puisse exprimer ses talents et se transformer en leader de demain, indépendamment de son background.

La pédagogie et l’accompagnement contribuent de manière pérenne à renforcer les capacités des étudiants et à leur ouvrir le champ des possibles. Il s’agit de les accompagner à vivre des expériences à fort pouvoir transformatif, à travers des dispositifs pédagogiques comme l’Imagination Week et l’expérience associative terrain, ou via le Career Center pour les expériences professionnelles et le In-Lab pour les porteurs de projets innovants.

En mettant l’inclusion et la transformation au centre du modèle pédagogique, l’ESSEC permet à chaque étudiant de construire son propre chemin et de se projeter.

Comment gérez-vous l’équilibre entre maintien des standards internationaux et adaptation aux spécificités du marché marocain ?

L’ESSEC Business School est dans le club très restreint des écoles triplement accréditées AACSB, EQUIS et AMBA, reconnues pour l’excellence de leur formation. Le campus de Rabat s’aligne et répond naturellement aux critères et aux standards exigeants de ces accréditations.

Par ailleurs, les programmes de l’ESSEC dispensés au Maroc se conforment aux normes pédagogiques marocaines et sont accrédités par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Nous considérons notre présence au Maroc et sur le continent africain comme une chance et une opportunité d’enrichir l’expérience académique des étudiants de l’ESSEC à travers de nouvelles expériences, de nouveaux contenus et une ouverture sur une partie du monde – le continent africain – méconnue, mais dont l’avenir et le développement aura un impact sur le monde des affaires et les équilibres mondiaux.

En renforçant nos liens avec les écosystèmes socio-économiques du Maroc et du continent africain, plus largement, nous contribuons à créer de nouvelles connaissances, une nouvelle lecture du monde à travers un prisme local. En cela, nous enrichissons la compréhension qu’ont nos étudiants, nos professeurs et nos partenaires de l’Afrique et de sa complexité.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO