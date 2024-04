La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en bonne mine lundi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,21% à 13.146,5 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,26% à 1.068,1 pts, alors que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, lâchait 0,03% à 959,21 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait de 0,18%, à 1.172,27 pts.

Aux valeurs individuelles, Addoha (+6,5% à 27,35 DH), Résidences Dar Saada (+4,47% à 47 DH), Med Paper (+3,59% à 19,34 DH), CTM (+3,33% à 620 DH) et Microdata (+3,05% à 669,9 DH) réalisaient les meilleures performances. À l’inverse, les plus fortes baisses étaient accusées par SNEP (-3,87% à 605,6 DH), Disway (-3,42% à 705 DH), CIH (-3,38% à 372 DH), Fenie Brossette (-2,76% à 84 DH) et AtlantaSanad (-2,64% à 123,65 DH).





Vendredi, le MASI avait terminé sur un gain de 0,09%.