Les hammams vont-ils refermer après le mois de Ramadan ?

Au début du mois de Ramadan, les propriétaires de hammams ont ouvert leurs portes après avoir été contraints de fermer trois fois par semaine pour faire face à la pénurie d’eau.

Sur la Toile, les Marocains ont exprimé leur inquiétude, craignant que les restrictions ne soient de retour après la fin du mois sacré. Contactés par Le Site info, plusieurs professionnels du secteur ont indiqué n’avoir reçu aucune correspondance dans ce sens de la part des autorités. «Je ne crois pas que les hammams seront encore fermés trois fois par semaine. La suspension des restrictions n’a pas été décidée à l’occasion du mois de Ramadan mais parce que la situation hydrique s’est améliorée», souligne l’un d’eux.

De plus, a-t-il ajouté, les dernières pluies enregistrées dans plusieurs régions du Maroc ont permis de remplir de nombreux barrages. «La refermeture des hammams n’est donc plus nécessaire», a-t-il estimé.

Pour rappel, les autorités avaient émis une nouvelle décision visant à rationner la consommation d’eau potable dans la capitale économique.





En plus de la fermeture des hammams pour une durée de trois jours, la décision interdit l’activité des stations de lavage de voitures et l’utilisation d’eau potable pour laver divers véhicules et chariots.

H.M.