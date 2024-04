Rabat: six nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Mohamed Belachhab et Ahmed Barakat ont été respectivement nommés Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Hicham Belmaati a été nommé à la tête de l’Institut national de l’action sociale.

Au niveau du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Karima Khaldoun a été nommé Directrice du développement de l’utilisation de la langue amazighe.





En ce qui concerne le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (Département de la Transition énergétique), Abderraouf Benabou a été nommé Directeur des Énergies renouvelables et de l’Efficacité énergétique, alors que Bouzekri Razi a été nommé Directeur du Contrôle, de l’Évaluation Environnementale et des Affaires Juridiques (Département du Développement Durable).

S.L.