Pitso Mosimane vers le WAC ? Il répond

Depuis le départ de Faouzi Benzarti, des rumeurs circulent selon lesquelles le Sud-Africain Pitso Mosimane serait dans le viseur des dirigeants du Wydad de Casablanca pour prendre les rênes de l’équipe A.

Contacté par Le Site info, l’ancien entraîneur de Mamelodi Sundowns et d’Al Ahly a fait taire les rumeurs. «Je me concentre actuellement sur ma mission avec Abha Club. J’ai prix les commandes du club saoudien depuis quelques semaines seulement et je dois sauver le club de la relégation», a-t-il tranché.

De son côté, Moira Tlhagale, épouse et agent de Mosimane, avait confié auparavant au site «idiskitimes» que le coach, dont le contrat avec Abha prend fin en juin prochain, vise le poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud.

A noter que le Wydad est toujours en quête d’un entraîneur après le départ du Tunisien Faouzi Benzarti à cause des mauvais résultats. Le club avait pris contact avec des entraîneurs marocains et étrangers, sauf que la plupart avaient exigé la tenue de l’assemblée générale avant d’entamer les négociations. Maintenant que l’AG a eu lieu et que Abdelmajid Barnaki a été élu nouveau président, l’identité du nouvel entraîneur sera bientôt connue.





H.M.