DGSN: le piratage de cartes bancaires fait tomber trois individus

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service régional de la police judiciaire de la ville d’Errachidia ont interpellé, lundi soir, trois individus âgés entre 22 et 33 ans, dont un repris de justice, pour leur implication présumée dans le piratage de cartes bancaires de paiement et leur utilisation de l’achat de biens et de prestations via Internet.

Les services de sûreté ont coordonné avec le Centre monétique interbancaire au sujet d’opérations d’achat frauduleuses en utilisant des cartes de paiement émises par l’Afrique du sud, indique une source sécuritaire, faisant savoir qu’une enquête judiciaire a été ouverte et a permis d’interpeller l’un des suspects à Errachidia en flagrant délit d’acquisition d’un téléphone portable en utilisant une carte étrangère portant le nom d’autrui.

Les poursuite des investigations dans cette affaire a permis l’interpellation de deux complices dans ces actes criminels et la saisie de supports numériques et de matériels informatiques qui auraient été utilisés dans le piratage des données de cartes bancaires de paiement, ajoute la même source.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier ses ramification nationales et internationales.

S.L.