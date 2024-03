Aide humanitaire marocaine : les Palestiniens profondément reconnaissants

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Palestiniens sont profondément reconnaissants pour l’aide humanitaire acheminée par le Maroc, sur Très Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au profit des populations de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods, a affirmé le politologue palestinien Ayman Alreqb.

« Nous sommes habitués à cette générosité marocaine que nous apprécions hautement », a souligné ce professeur de sciences politiques à l’Université Al Qods dans une déclaration à la MAP, ajoutant que le peuple palestinien tient à exprimer ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au Royaume du Maroc, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain.

Cet acte de générosité et cet élan de solidarité ne sont pas étrangers à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, dont la défense de la cause palestinienne juste ne s’est jamais démentie, a relevé M. Alreqb, rappelant que le Maroc a historiquement soutenu le peuple palestinien sur tous les plans.

L’aide acheminée en particulier au profit de la population de Gaza en ce début du mois de Ramadan permettra d’alléger les souffrances des Gazaouis qui expriment leur haute considération pour ce geste royal, dans un contexte très difficile marqué par le blocus imposé à la population et les hostilités armées, a-t-il conclu.