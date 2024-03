Crise libyenne : le Conseil de la Ligue arabe appelle au respect de l’accord de Skhirat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la Ligue arabe réuni au niveau des ministres des Affaires étrangères a appelé, mercredi au Caire, les parties libyennes à respecter l’accord de Skhirat, signé au Maroc en 2015, en tant que base pour un règlement global de la crise libyenne qui perdure depuis des années.

Au terme de sa 161e session au niveau des ministres des Affaires étrangères, le Conseil a souligné l’impératif de respecter l’accord de Skhirat, ainsi que la déclaration constitutionnelle libyenne, ses amendements et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dans la perspective d’organiser les élections présidentielles et législatives simultanées dans les plus brefs délais.

Le Conseil a également réitéré son engagement en faveur de l’unité, la souveraineté et l’indépendance de la Libye, en rejetant toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures.

Le Maroc a été représenté à cette réunion par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et comprenant notamment l’ambassadeur du Maroc au Caire, représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.