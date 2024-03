Usagers de l’autoroute Casablanca-Rabat, ceci vous concerne

Par LeSiteinfo avec MAP

La circulation sera provisoirement suspendue, entre 23h et 6h, la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars, et la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mars, entre les deux échangeurs Mohammedia Centre et Mohammedia Ouest, a annoncé la Société Nationale des Autoroutes de Maroc (ADM).

Cette suspension provisoire est due à des opérations de pose de poutres qui auront lieu aux dates précitées, dans le cadre des travaux de dédoublement du passage supérieur au niveau du PK52+300 en prolongement du boulevard Palestine de la ville de Mohammedia, précise ADM dans un communiqué.

Ainsi, pour la nuit du mardi au mercredi, les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Rabat, sont priés de quitter cette autoroute au niveau de l’échangeur de Mohammedia Ouest et de la rejoindre au niveau de l’échangeur de Mohammedia Centre, explique la même source. Pour la nuit du jeudi au vendredi, les usagers en provenance de Rabat et à destination de Casablanca sont priés de quitter cette autoroute au niveau de l’échangeur de Mohammedia Centre et de la rejoindre au niveau de l’échangeur de Mohammedia Ouest, ajoute le communiqué.

« ADM procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière », fait savoir la Société. Pour plus d’informations, les usagers de l’autoroute sont invités à contacter le centre d’appel au n°5050 et à consulter l’application ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.

S.L.