Salah Allabouch n’est plus

Nous venons d’apprendre la triste disparition de Salah Allabouch, père de Mehdi Allabouch, co-fondateur du Site info et Vice président du groupe Horizon press. Salah Allabouch est décédé à Casablanca à l’âge de 85 ans. Il a notamment été gouverneur du Royaume de 1985 à 2000 à Azilal, Beni Mellal et Nador, sous l’ère de Feu Hassan II. Durant toute sa carrière, Salah Allabouch a été un homme juste, droit et exemplaire selon les nombreux témoignages de ceux qui l’ont côtoyé. Inna lillah wa inna ilayhi raajiun.