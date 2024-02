La neige se poursuit dans la région d’Ifrane (VIDEOS)

La ville d’Ifrane et les localités avoisinantes du Moyen Atlas se sont réveillées, mardi, sous un manteau blanc de neige.

La ville, surnommée la petite suisse grâce à sa propreté et à la beauté de ses paysages, propose désormais à ses visiteurs un très beau tableau paysager. Une neige qui est venue à point nommé pour donner un coup de pouce au secteur touristique de la région et alimenter ses lacs et cours d’eau qui sont presque à sec à cause de la faiblesse des précipitations et de la rareté des chutes de neiges ces dernières années.

Ainsi, les allées, les cèdres et ses chalets aux toits de tuiles rouges de cette belle ville perchée à 1650 m d’altitude, sur les majestueuses montagnes de l’Atlas, sont désormais recouvertes de gros flocons de neige qui offrent au promeneur un spectacle féerique, surtout la nuit.

La capitale du cèdre s’est longtemps forgée une renommée bien méritée de destination hivernale par excellence, à la faveur notamment de ses curiosités saisissantes et de ses potentialités indéniables faites de biodiversité naturelle, d’un couvert végétal diversifié et de gîtes à caractère exceptionnel.

La ville et ses environs proposent à ses nombreux visiteurs un vaste couvert forestier ainsi que plusieurs lacs et sources pour pratiquer diverses activités sportives et de loisirs, en particulier la pêche à la truite et au brochet.

Pour contribuer à l’animation de la cité, les autorités locales et la société civile ont créé une « Fête de la Neige » en vue de promouvoir l’activité touristique locale, le patrimoine culturel et artisanal de la région, ainsi que l’image de marque d’Ifrane, en tant que l’une des villes les plus propres au monde.

Initiée par l’association Tourtite pour la promotion des activités culturelles et la préservation du patrimoine des villes de montagne, en partenariat avec la province d’Ifrane, cette fête vise à mettre en avant les richesses faunistiques et floristiques de la région et inculquer aux enfants les bonnes pratiques de la préservation de l’environnement.

Grâce à ces abondantes chutes de neige enregistrées mardi, le prochain week-end s’annonce en effet bien animé dans la ville d’Ifrane.

Les habitants des villes avoisinantes, Fès et Meknès en particulier, et de toutes les autres régions du Royaume, ne manqueront pas cette occasion pour venir profiter de ce cadre splendide qu’offre la capitale du cèdre chaque fois qu’il neige et fuir le stress des villes.

La station de ski de Michlifen, qui s’est dotée d’un télésiège, sera certainement prise d’assaut par les férus de la neige, les amateurs de luge, de randonnées ou de ski alpin.

Les services de déneigement relevant de la direction provinciale de l’équipement travaillent d’arrache-pied, dès les premières chutes de neige, pour assurer la fluidité de la circulation sur le réseau routier de la province d’Ifrane et des provinces limitrophes.

SL.