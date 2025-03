Chutes de neige: une nouvelle route rouverte à la circulation

Par LeSiteinfo avec MAP

La route régionale 302 reliant Tabant à Zaouiat Ahensal dans la province d’Azilal a été rouverte, lundi à la circulation, après les importantes opérations de déneigement menées par les autorités locales à la suite des conséquentes chutes de neiges qui se sont abattues ces trois derniers jours sur cette province.

L’intervention à temps des autorités locales et des agents de la Direction provinciale de l’Équipement a permis de rétablir la circulation sur l’ensemble des routes bloquées, notamment la route régionale 302 reliant Tabant à Zaouiat Ahensal, fortement fréquentée par les usagers et les transporteurs de marchandises.

Les autorités locales de la province ont, aussi, intensifié leurs interventions le long de la route menant d’Azilal vers Ait Bouguemaz et de Zaouiat Ahensal jusqu’aux sommets des monts Tillougite, Imsfrane et Ait M’hamed, en vue de restaurer la fluidité du trafic.

Dans ce sillage, d’importants moyens logistiques ont été déployés dont une flotte de près de 35 engins, incluant camions à étraves, chargeuses, niveleuses et tractopelles disséminés sur les communes concernées par l’alerte météorologique dans le but de prévenir toute éventuelle perturbation de la circulation et afin d’assurer le salage et le sablage des routes en vue d’éliminer le verglas.

En parallèle, une équipe de 40 agents, composée d’ingénieurs, de techniciens, d’assistants et de conducteurs, a été mobilisée dans le cadre de ces opérations.

De plus, des barrières à neige ont été installées à titre préventif dans les zones menacées par le blocage de la circulation dans un souci de renforcer la sécurité des usagers de la route et afin d’assurer la fluidité du trafic dans ce contexte météorologique difficile.

Dans une déclaration à la MAP, Brahim Al Makouti, directeur provincial de l’équipement à Azilal a souligné les importants efforts déployés ces trois derniers jours pour le rétablissement de la circulation sur la route 302 après les perturbations causées par les chutes de neige, précisant que la réouverture de cette route a été rendue possible grâce à une mobilisation sans précédent de 35 engins, dont 11 relevant de la Direction provinciale de l’équipement et le reste mis à disposition par le Groupement des collectivités territoriales du Haut et Moyen Atlas, ainsi que par les communes concernées par les chutes de neige.

Le directeur provincial de l’équipement a noté que ces interventions font partie intégrante du plan d’action provincial mis en place pour faire face aux effets de la vague de froid au titre de la saison actuelle, rappelant que les équipes sont présentes sur l’ensemble du territoire de la province notamment dans les zones les plus vulnérables aux intempéries.

Soulignant la mobilisation continue des équipes en étroite collaboration avec les autorités locales pour maintenir une sécurité maximale et prévenir tout incident, Al Makouti a fait savoir que les agents sur le terrain interviennent de manière proactive sur les points susceptibles d’être enneigés sur la base des alertes météorologiques.

Le plan d’action provincial pour atténuer les effets de la vague de froid, mis en place pour limiter les dommages potentiels causés par les perturbations météorologiques, a recensé 397 douars répartis sur 25 collectivités territoriales de la province d’Azilal.

La région de Béni Mellal-Khénifra dispose d’un important réseau routier de 4.296 km, dont 1.136 km concernés directement par les chutes de neige pendant la période hivernale, ce qui représente 26% de l’ensemble du réseau routier de la région.

S.L