Enseignement : la date des prochaines vacances scolaires

Les élèves et le personnel éducatif bénéficieront de nouvelles vacances au début du mois de mars prochain.

Ainsi et selon le calendrier des vacances scolaires mis en place par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Primaire et du Sport, les élèves profiteront d’une troisième pause à partir du dimanche 10 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024. Quant à la quatrième pause intermédiaire et la fête du Travail, elles s’étendront du 28 avril 2024 au 5 mai 2024.

Le calendrier inclut d’autres vacances associées aux événements nationaux et aux fêtes religieuses.