Recensement: le HCP fait une annonce importante

Le dernier jour d’inscription sur la plateforme de présélection des candidats pour participer à l’opération de Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) est demain mardi, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).

« Le mardi 27 février 2024 marque la fin de l’appel à candidature qu’a lancé le HCP, depuis le 7 février dernier, pour l’inscription des candidats souhaitant participer à la réalisation du RGPH 2024 », indique un communiqué du HCP.

Le processus de présélection automatique des participants à cette opération nationale débutera à partir du 28 février 2024, souligne la même source, précisant que 200.000 candidats seront présélectionnés en fonction des critères exigés et des besoins fonctionnels et territoriaux.

Les personnes présélectionnées recevront une notification via l’adresse e-mail fournie lors de l’inscription les invitant à suivre un programme de formation en ligne, via une plateforme dédiée, incluant une panoplie d’activités et d’outils pédagogiques (vidéos interactives, lectures, simulations, et tests d’évaluation).

Le HCP exhorte les personnes intéressées, ayant les conditions requises et qui n’ont pas soumis jusqu’à présent leurs candidatures, à le faire via la plateforme dédiée, les invitant à consulter le site officiel du HCP pour toute information supplémentaire concernant ce RGPH.

S.L.