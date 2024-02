L’acteur Tarik El Boukhari se confie sur sa folle métamorphose pour un rôle

Tarik El Boukhari, qui figure dans le casting du feuilleton «Jouj wjouh» prévu pendant le Ramadan sur 2M, a pris une décision pour le moins courageuse afin de se mettre dans la peau de son personnage. L’acteur marocain s’est en effet retiré les dents de devant dans l’objectif de complètement s’investir dans ce nouveau rôle.

Contacté par Le Site info, El Boukhari s’est confié sur cette expérience. «Ce n’est pas la première fois que je commets « une folie » pour un rôle. Pour mon rôle dans le feuilleton «Waâdi», par exemple, j’ai dû me raser les cheveux au milieu et garder cette coupe pendant trois mois. Je m’investis ainsi dans mes rôles tout en me faisant plaisir», a indiqué l’artiste.

Concernant ses dents retirées, Tarik El Boukhari a souligné qu’il comptait, à la base, réparer ses incisives du bas. «J’ai demandé à mon dentiste de me les retirer mais il a refusé, estimant qu’elles sont encore soignables. Mais je l’ai finalement convaincu», a-t-il assuré. Et d’ajouter qu’il se fera poser des implants dentaires à la fin du tournage.

Tarik El Boukhari jouera le rôle de «Krimo», membre d’une bande criminelle dans le feuilleton «Jouj Wjouh», du réalisateur Mourad El Kaoudi.

H.M.