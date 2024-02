Location des cigarettes électroniques: les parents d’élèves s’inquiètent

La cigarette électronique est aujourd’hui une pratique en vogue parmi les élèves et les étudiants, ce qui a poussé les parents à tirer la sonnette d’alarme.

Sur sa page Facebook, Belaid Kerroum, militant associatif, a indiqué que la e-cigarette est désormais accessible à tous et est vendue devant les établissements scolaires. «Pire. Ce type de cigarettes est aujourd’hui proposée à la location à des prix dérisoires afin d’encourager les jeunes à la consommer», s’est-il insurgé.

A ce propos, plusieurs internautes ont appelé les responsables à intervenir pour renforcer les contrôles et empêcher ces pratiques, mettant l’accent sur le danger que constitue la cigarette électronique pour les mineurs.

De son côté, Younes Ouchen, député PAMiste, avait interpellé Chakib Benmoussa, le ministre de l’Education nationale, au sujet de l’utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes.

Selon Ouchen, l’OMS avait appelé à prendre des mesures urgentes pour interdire son utilisation et à renforcer les contrôles dans tous les pays. «Il faut aussi interdire les arômes. C’est ce qui attire davantage les mineurs qui deviennent rapidement accro à la e-cigarette», a-t-il mis en garde.

L’OMS précise en effet que les cigarettes électroniques ciblent les enfants par le biais des réseaux sociaux et des influenceurs, en proposant au moins 16 000 arômes attrayants. «Certains de ces produits utilisent des personnages de dessins animés et présentent des styles élégants, qui plaisent à la jeune génération. En effet, certains ressemblent à des jouets ou à des jeux. On observe une augmentation alarmante de l’utilisation de la cigarette électronique chez les enfants et les jeunes, avec des taux supérieurs à l’utilisation par les adultes dans de nombreux pays», indique-t-on.

Dans une question écrite, Youssef Ouchen a ainsi demandé à Benmoussa les mesures prévues par le ministère pour limiter la consommation de la cigarette électronique et protéger les mineurs.

