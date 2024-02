Quel impact après les signatures « banques-IFC » ? (VIDEO)

Dans le cadre de l’Invité des ÉCO, le directeur régional d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, Cheick-Oumar Sylla, souligne l’importance stratégique du Maroc dans la région et met en lumière l’engagement continu d’IFC dans le pays.

FC a soutenu plusieurs entreprises marocaines dans leur expansion sur le continent, et a récemment conclu un accord de 100 millions de dollars avec Crédit du Maroc pour renforcer le financement des PME, et soutenir les entreprises dirigées par des femmes. Lors de sa visite, Cheick-Oumar Sylla a rencontré les autorités marocaines dans le but de discuter de la manière dont le secteur privé peut jouer un rôle plus important et de la façon dont IFC peut soutenir le gouvernement dans le financement de projets transformateurs.

«Au Maroc, nous soutenons l’ambition forte que le secteur privé doit jouer son rôle dans le développement économique du pays», renchérit le directeur régional d’IFC. Vidéo.