Ramadan 2024: les célébrités piégées par la caméra cachée de Morad El Achabi

Morad El Achabi est actuellement en plein tournage, en Egypte, de sa nouvelle émission de caméra cachée dont la diffusion est prévue pendant le mois de Ramadan prochain.

Selon une source sûre de «Ralia», plusieurs célébrités marocaines ont été piégées par le célèbre animateur. Il s’agit, entre autres, d’Abdelilah Rachid Said Bey, Kamar Saâdaoui, Rajae Belmir, Rafik Boubker, Zina Daoudia, Tarik Bakhari, Maria Nadim, Jamila El Haouni et Nisrin Erradi. Et d’ajouter que cette émission de caméra cachée sera du même style que celle de Ramez Galal et sera diffusée, cette année, sur MBC1 au lieu de MBC5.

La même source précise par ailleurs que les célébrités piégées par Morad El Achabi toucheront 2000 dollars, soit environ 20.000 dirhams, pour leur participation à l’émission.

A noter que celui-ci animait, pendant Ramadan dernier, les caméras cachées de son émission « Fassil wa nouassil », en compagnie de l’actrice marocaine Fati Jamali.

A partir de Ramadan 2024, pour rappel, les émissions de caméras cachées ne seront plus diffusées sur les chaînes nationales. C’est ce qu’avait annoncé Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors d’une intervention au Parlement. Pendant de longues années, ces émissions ont été l’objet de critiques acerbes de la part de la majorité des téléspectateurs et, même, de nombreux invités qui ont été soi-disant « piégés ».

H.M.