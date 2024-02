Séisme d’Al Haouz: la LSSPM et JADE soutiennent les enfants sinistrés

La Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale (LSSPM) et l’Agence Japonaise pour le Développement et l’Urgence (JADE) ont officiellement annoncé aujourd’hui leur partenariat visant à fournir une assistance psychosociale aux enfants touchés par le récent séisme survenu à Taroudant (région de Argana).

Suite à la catastrophe naturelle qui a secoué la région, les enfants de Taroudant ont été particulièrement vulnérables aux traumatismes psychologiques. Dans le cadre de leur partenariat, La LSSPM et JADE mettront en œuvre le « Projet d’assistance psychologique et sociale pour les enfants affectés par le Séisme à Taroudant, Maroc « , visant à fournir un soutien psychologique et social aux étudiants des écoles locales.

Ce projet ambitieux comprend plusieurs volets, notamment :

Fournir un soutien en santé mentale aux étudiants des écoles locales, en collaboration avec les autorités éducatives et les professionnels de la santé mentale ;

Offrir un soutien en compétences pour aider les enfants à faire face aux défis de la vie quotidienne ;

Développer et tester un ensemble d’ateliers utilisés pour soutenir d’autres Dar Talib(a) dans la région de Taroudant.

Selon Hicham LAAFOU, président de la LSSPM : « Ce partenariat avec JADE est une étape cruciale dans nos efforts pour apporter un soutien significatif aux enfants de Taroudant (région d’Argana). Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour aider ces jeunes à surmonter les traumatismes liés au séisme et à reconstruire leur confiance en l’avenir. »

De même, Hiroto TANAKA, Chef de projet, chez Japan Agency for Development and Emergency, JADE, a déclaré : « Nous sommes honorés de collaborer avec la Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale dans cette mission humanitaire essentielle. Ensemble, nous mobiliserons nos ressources et notre expertise pour offrir un soutien durable et significatif aux enfants et aux communautés touchés par cette catastrophe. »

Ce projet bénéficie du soutien de la Japan Platform (JPF) et de la coordination avec les autorités locales et des organismes de secours.

S.L.