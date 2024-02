Vacances en amoureux de Sarkozy et Carla Bruni au Maroc (PHOTOS)

L’ex-président français Nicolas Sarkozy et sa compagne Carla Bruni profitent de leurs vacances au Maroc. L’ex-mannequin et chanteuse franco-italienne a publié quelques photos sur son profil Instagram où on la voit profiter des vacances au Maroc. « Merci cher Maroc pour toute cette beauté », a écrit Bruni sur son compte Instagram.

Le couple qui dure depuis 2008 est venu passer la fête de la Saint-Valentin dans les montagnes de l’Atlas.

Pour rappel, Sarkozy est un habitué du Maroc et a déjà fait part de son amour pour ce pays à plusieurs reprises. Il avait même souligné qu’au Maroc, il se sentait comme chez lui.