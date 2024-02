El Mansouri : « il n’y a aucune crise interne au PAM »

Le cinquième congrès national du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a été une étape organisationnelle importante attendue et réussie, a indiqué, samedi à Bouznika, Fatima Ezzahra El Mansouri, la coordonnatrice nationale de la présidence collégiale du Secrétariat général du PAM.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de l’élection des membres de la présidence collégiale du Secrétariat général du PAM, El Mansouri a affirmé, qu’il n’y a aucune crise interne dans les rangs du parti. « Au contraire, le parti confirme ses acquis et rectifie son cap pour avancer avec les Marocains et porter les ambitions des citoyens et citoyennes », a-t-elle dit.

Le cinquième congrès du « Parti du tracteur » s’est déroulé dans un excellent climat, avec la participation de plus de trois mille congressistes, a souligné Mme El Mansouri, se félicitant du niveau de discussion tenu entre les membres du parti au sein des comités.

Selon Fatima Ezzahra El Mansouri, ce congrès s’est conclu par une session du Conseil national, tenue immédiatement après l’approbation des statuts du PAM et celle du document politique, un texte très important, car il trace les grandes lignes de l’action qui sera menée au sein de l’académie de formation du parti qui va bientôt être créée et qui sera dirigée par Ahmed Akhchichine.

Mme El Mansouri s’est par ailleurs félicitée de l’élection de Najwa Koukouss en tant que présidente du Conseil national du Parti Authenticité et Modernité, expliquant qu’elle appartient à la première génération formée dans les rangs du PAM, n’ayant jamais eu d’affiliation à une autre formation politique.

Ces militants et militantes ont suffisamment de maturité, de convictions politiques, ainsi que des expériences probantes tant au niveau national que local, a-t-elle relevé, ajoutant qu’aujourd’hui, ils portent la responsabilité de diriger le Parti Authenticité et Modernité en toute humilité.

A noter que les membres de la présidence collégiale du Secrétariat général du PAM ont été élus, samedi à Bouznika, dans le cadre des travaux du cinquième congrès du parti, qui se poursuivent jusqu’au 11 février courant.

Il s’agit de Fatima Ezzahra El Mansouri, présidente sortante du Conseil national du parti Authenticité et Modernité, Mohamed Mehdi Bensaid, membre du Bureau politique du parti, et Salaheddine Aboulghali, parlementaire de la circonscription de Médiouna à Casablanca.

mah