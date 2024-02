Le cancer, deuxième cause de mortalité au Maroc

Le Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et du droit à la vie a révélé que le cancer est la deuxième cause de décès au Maroc, notant que malgré tous les efforts importants déployés par le Royaume ces dernières années, le taux de mortalité reste élevé. En effet, les cancers sont la deuxième cause de décès au Maroc, après les maladies cardiovasculaires, 13,4 %.

Le réseau révèle que le Maroc enregistre chaque année environ 50 000 nouveaux cas de cancer et que le taux d’incidence est de 137,3 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le cancer du sein chez la femme arrive en première position, représentant 38% de tous les cancers féminins, suivi par le cancer du col de l’utérus.

Chez les hommes, le cancer du poumon est le celui qui touche le plus de personnes avec un taux de 22 %, suivi du cancer de la prostate avec un taux de 12,6 %.