Dans ce programme spécial CAN 2023 produit par le Site info, on s’intéresse aux tops et aux flops de cet avant match Maroc-Tanzanie. Deux personnalités sortent du lot. Le premier est Adel Amrouche, sélectionneur national de la Tanzanie et Abdelhamid Sabiri, international marocain qui a pris part à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Vidéo.