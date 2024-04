CAN 2024 futsal: Hicham Dguig s’exprime avant Maroc-Angola

Par LeSiteinfo avec MAP

Le match contre l’Angola est décisif pour la suite du parcours de l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2024) de futsal, a affirmé, mardi à Rabat, le sélectionneur national, Hicham Dguig.

S’exprimant en conférence de presse d’avant match, Hicham Dguig a souligné que « la première rencontre de la sélection marocaine lors de cette CAN, contre l’Angola, ne sera pas de tout repos car les éléments nationaux évolueront contre une équipe ambitieuse et encadrée par un staff appartenant à l’école portugaise de futsal qui est au sommet du monde et de l’Europe actuellement ».

S’agissant des chances de l’équipe nationale lors de cette compétition, il a souligné qu' »avec le statut de favori, nous n’avons pas le droit à l’erreur car pour nous, un seul et unique résultat est envisageable: la victoire », ajoutant que « le fait de jouer devant notre public et à domicile ajoute une pression supplémentaire sur nous, mais le plus important c’est la préparation que nous avons effectuée qui permettra aux joueurs de faire la différence escomptée ».

Le coach national a relevé que « l’équipe du Maroc dispose d’un effectif en nombre capable d’évoluer dans les compétitions au niveau international », ajoutant qu’ »il est nécessaire de maintenir l’évolution future de l’équipe nationale en intégrant de nouveaux joueurs pour acquérir de l’expérience et être compétitifs aux côtés des éléments expérimentés ».





Concernant la liste des joueurs convoqués, Dguig a noté qu’il s’agit de la meilleure équipe possible dont les joueurs se côtoient depuis plusieurs années et se connaissent bien, ce qui fera effet lors des matchs.

Abordant le développement du niveau de l’équipe nationale, il a estimé que « le secret réside dans le travail de longue haleine sur la base d’une stratégie et d’un projet sportif avec à la clé des objectifs définis », ajoutant que « depuis 2016, le futsal marocain a maintenu son rayonnement au niveau continental et international grâce à un travail effectué à tous les niveaux, notamment la formation des joueurs et des cadres techniques ».

Concernant la participation de Youssef Jaouad, le sélectionneur national a indiqué que le joueur a fait des efforts considérables pour se remettre de sa blessure qui nécessite au moins huit mois de rétablissement, alors que lui, il s’est rétabli en six mois, ajoutant qu’un collège de médecins a affirmé que le joueur peut disputer cette CAN, « une bonne chose pour lui et le reste de l’effectif ».

Hicham Dguig a par ailleurs fait savoir que pour faire un bon parcours lors de cette compétition, « nous devons être dans l’action et non dans la réaction pour ne pas subir de pression et aussi avoir l’effet de surprise de notre côté », estimant que le système de jeu de l’équipe nationale « est épié par tous nos adversaires ce qui nécessite un travail constant pour rester au niveau et surprendre nos adversaires ».

Pour sa part, le capitaine des Lions de l’Atlas, Soufiane El Mesrar a affirmé que les préparatifs effectués par le Onze national sont susceptibles de lui permettre de signer un bon parcours lors de cette compétition, notant que les joueurs sont conscients de la lourde responsabilité qui leur incombe pour préserver le titre continental au Maroc et devant le public marocain.

Il a fait savoir que « les joueurs se connaissent bien depuis des années et ont évolué ensemble au sein de l’équipe nationale ce qui va faciliter l’entente sur le terrain pour signer un bon résultat ».

Le Maroc, double tenant du titre, a été logé dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2024) de futsal, aux côtés de l’Angola, le Ghana et la Zambie.

Les Lions de l’Atlas entameront cette compétition, jeudi, en affrontant l’Angola (20h00).

