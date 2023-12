Un camion prend feu sur l’autoroute de Tanger

Un camion a pris feu ce mardi sur l’autoroute reliant Larache à Tanger. Selon une source de Le Site info, le véhicule, transportant du carton, a été totalement ravagé par les flammes, ce qui a provoqué d’importants dégâts matériels.

Les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux et ont réussi à circonscrire l’incendie dont les causes n’ont pas encore été déterminées. Une enquête a d’ailleurs été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour tenir les tenants et les aboutissants de cet incident.

H.M.