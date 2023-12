FNEI : l’UIR et Enactus Morocco ensemble pour l’innovation

L’Université Internationale de Rabat (UIR) en partenariat avec la Fondation Enactus Morocco et le soutien du projet Safir de l’Agence Universitaire de la Francophonie-AUF, est fière d’annoncer la réussite du Forum National de l’Entrepreneuriat Innovant tenu le 9 décembre 2023 au campus de l’UIR.

Cet événement prestigieux a rassemblé les acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial et de l’innovation au Maroc avec la mise en avant des initiatives et des projets qui façonnent l’avenir de l’entrepreneuriat à haute valeur ajoutée dans les 12 régions du Royaume.

Ce forum qui a connu la présence de plus de 680 jeunes entrepreneurs et aspirants à l’entrepreneuriat et l’exposition de 50 projets novateurs et prototypes de brevets de l’UIR et d’Enactus, est une initiative unique en son genre, ayant offert un espace de discussion et de partage sur les thématiques de l’innovation, de l’entrepreneuriat, et de l’enseignement. Cette première édition a présenté une opportunité exceptionnelle pour les entrepreneurs, les académiciens, les étudiants, et les professionnels de se rencontrer, d’échanger des idées et de collaborer sur des projets futurs ayant un fort impact sociétal et territorial.

« La technologie et l’IA au service de l’entrepreneuriat social », « Techniques de levée de fonds », « Le Design Thinking et la Fintech », « Data Management au service de l’impact social », « L’impact à travers la photo », « L’importance de la cybersécurité pour les jeunes entrepreneurs » et 7 autres formations ciblées et pointues ont été animées par des professionnels et entrepreneurs de marque au profil des 680 participants.

L’événement a connu également l’organisation de panels de discussion avec des intervenants de renom et ayant diagnostiqué l’existant et le potentiel de développement de l’entrepreneuriat à forte valeur ajoutée permettant l’émergence d’investissements productifs et la création d’emplois décents, tout en mettant l’accent sur l’action écosystémique et la promotion d’un modèle de partenariat public privé réfléchi et adapté.

Face à ces réalisations et aux visions alignées des deux institutions, l’Université Internationale de Rabat, via son Centre de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat, avec Enactus Morocco ont annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique. Cette prospective collaboration ambitionne d’impulser un écosystème dynamique, combinant l’expertise académique et en Recherche, développement, et Innovation de l’UIR avec l’expérience terrain et la passion d’Enactus. Côte à côte, Enactus Morocco et l’UIR aspirent à développer des talents, à construire des ponts entre le monde académique et le monde professionnel, et à instaurer une culture d’innovation et de créativité.

L’Université Internationale de Rabat, née d’un partenariat stratégique avec l’État marocain, s’est rapidement distinguée comme une figure emblématique de l’innovation. Alliant vision nationale et portée internationale, l’UIR a su conjuguer recherche appliqué et innovation ouverte, le tout renforcé par son positionnement africain en tant que leader en dépôt de brevets. Grâce à un engagement résolu en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat, l’UIR est devenue une pierre angulaire du progrès éducatif et socio-économique du Maroc et de l’Afrique.

Parallèlement et depuis sa création en 2003, la Fondation Enactus Morocco qui accompagne plus de 600 projets d’entrepreneuriat par année et compte plus de 50.000 lauréats ayant bénéficié de ses divers programmes, s’est positionnée comme un acteur majeur dans la promotion et le renforcement de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes du Maroc. Vingt ans de passion, d’engagement et de réalisations ont profondément transformé le paysage entrepreneurial du royaume, guidant des milliers de jeunes vers la réalisation de leurs ambitions.