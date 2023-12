Une touriste partage son tatouage fait au Maroc et devient la risée du Web (PHOTO)

La vidéo d’une touriste suédoise a récemment fait le tour du web. Cette dernière a partagé avec ses amis la photo d’un tatouage fait lors d’une récente visite au Maroc. Étonnamment, le tatouage n’était pas un mot profond ayant une grande signification. Le tatoueur a juste écrit le mot « mayonnaise » en arabe sur sa peau.

Cette vidéo a été vue plus d’un million de fois, avec des commentaires qui se moquent de la touriste en question. « En tant que Marocain, je peux certainement confirmer que cela signifie mayonnaise », a écrit un utilisateur de TikTok. « Vous ne l’oublierez plus jamais en magasin. Liste de courses personnelle et permanente », a plaisanté un autre.