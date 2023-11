La recette de Miraoui contre la fuite des cerveaux (VIDEO)

« J’ai une conviction. Notre pays est un pays ouvert. Il faut former plus pour garder plus », assure le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui qui était l’Invité des ÉCO. « Il faut créer un écosystème pour convaincre les jeunes de rester. Rester dans son pays, ça n’a pas de prix. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent aujourd’hui ». Miraoui donne le cas des médecins qui sont nombreux à quitter le pays. Vidéo.