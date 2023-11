Le film « Excursion » ouvre la compétition officielle du FIFM

Par LeSiteinfo avec MAP

La 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 24 novembre au 2 décembre, a lancé sa compétition officielle avec la projection du film « Excursion » de la réalisatrice bosnienne Una Gunjak, faisant partie d’une programmation variée de films.

« Ekskurzija » (« Excursion » en bosniaque) raconte l’histoire d’Iman, une adolescente en quête de « validation » qui invente une grossesse, se plongeant ainsi dans une controverse qui se déroule d’une manière imprévisible. Le film explore habilement les dynamiques sociales et émotionnelles entre des individus naviguant dans l’espace ambigu entre l’adolescence et la maturité.

À l’occasion de la projection de son long métrage, Mme Gunjak a exprimé son honneur de faire partie de la compétition officielle du Festival de Marrakech. Dans une déclaration à la MAP, elle s’est dite « très honorée » que son film fasse ses débuts dans la compétition. « J’attends avec impatience de voir ce que le public pense de notre film et comment il résonne ici au Maroc », a-t-elle indiqué. Réfléchissant sur le processus de réalisation du film, la cinéaste bosnienne a noté que c’était « long et laborieux mais aussi une aventure heureuse […] à travers laquelle nous avons créé de belles amitiés », exprimant en outre la certitude que son film « parlera à beaucoup de gens car il vit avec le public et suscite des conversations, ce qui est quelque chose que j’ai toujours voulu accomplir ».

Dans une déclaration similaire, l’actrice Asja Zara Lagumdžija, qui joue le rôle d’Iman, s’est dite fière de faire partie de cette compétition.

« C’est ma première fois dans le festival, et je suis déjà amoureuse de chaque petit détail à son sujet », a ajouté la jeune comédienne, exprimant sa joie de voir ce film projeté à Marrakech. « C’est une histoire qui mérite d’être racontée », a-t-elle assuré. « Excursion », premier long métrage de Gunjak, est une co-production de la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la France, le Norvège et le Qatar. Treize autres films en compétition officielle seront projetés au cours de cette 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, promettant une expérience cinématographique diversifiée pour le public.