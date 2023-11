Funérailles à Rabat de feu Ahmed Herzenni

Par LeSiteinfo avec MAP

Les funérailles de l’ambassadeur itinérant et ancien président du Conseil consultatif des droits de l’Homme (CCDH), Ahmed Herzenni, ont eu lieu, mercredi après la prière d’Addohr à Rabat.

Après les prières d’Addohr et du mort à la mosquée Chouhada, la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Chouhada.

Les obsèques de feu Ahmed Herzenni se sont déroulées en présence notamment des membres de sa famille et ses proches, du ministre de la Justice, de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), de chefs et représentants de partis politiques et de plusieurs personnalités.

Natif de Guercif en 1948 et titulaire d’un doctorat en sociologie et en anthropologie de l’Université du Kentucky (Lexington) aux Etats-Unis en 1994, ce militant des droits de l’Homme a occupé plusieurs fonctions, dont celle de président du CCDH entre 2007 et mars 2011, date à laquelle cette Institution est remplacée par le CNDH.

Le défunt a entamé sa carrière professionnelle en tant qu’enseignant au collège (1971-1986) avant d’exercer en tant que chercheur à l’Institut national de recherche agronomique de Settat (1986-1995) et de Rabat et Settat (1997-2006), puis en tant que professeur à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane (1995-1996).

Auteur de plusieurs articles et ouvrages, feu Ahmed Herzenni avait été nommé par le Roi Mohammed VI, en novembre 2006, secrétaire général du Conseil supérieur de l’Enseignement.