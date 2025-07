Les obsèques émouvantes d’Ahmed Faras à Mohammedia (VIDEO)

Les funérailles de l’ancien international marocain feu Ahmed Faras, décédé mercredi à l’âge de 78 ans des suites d’une longue maladie, ont eu lieu jeudi à Mohammedia.

Après les prières d’Ad-Dohr et du Mort à la mosquée « Arridouane », la dépouille du défunt footballeur a été transférée à sa dernière demeure, où il a été inhumé, en présence du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, du gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Adil El Maliki, ainsi que d’éminentes figures du sport national, des proches et membres de la famille du défunt.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Makrouh, alias « Baba », coéquipier de Faras, en l’occurrence, en sélection nationale sacrée championne d’Afrique 1976, a déploré la « perte d’une légende hors pair ».

Il a, dans ce sens, mis en avant le talent d’un « phénomène footballistique », tout autant que les qualités d’un homme admiré et respecté pour ses valeurs humaines.

Même son de cloche chez Abdellah Tazi, autre figure emblématique du ballon rond national, qui a regretté le décès d’un ami et d’un homme qui a et ne cesse de marquer le paysage sportif marocain.

Premier marocain ballon d’or africain et champion d’Afrique avec le Maroc, Ahmed Faras a hissé haut le drapeau du Royaume, a-t-il rappelé.

Pour sa part, l’ancien international Lahcen Ramadan, a indiqué que feu Ahmed Faras se distinguait par une élégance rare sur le terrain, tout en incarnant un leadership discret mais combien efficace.

Capitaine respecté, il était un meneur d’hommes dont la lucidité tactique et l’esprit collectif ont souvent fait la différence, a-t-il dit.

Ahmed Faras avait porté les couleurs de la sélection marocaine et était l’un des héros du sacre des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des Nations de football en 1976. La même année, il a été sacré Ballon d’or africain.

Joueur vedette du Chabab Mohammedia, il avait été désigné meilleur buteur du championnat en 1969 et 1973 et remporté la Coupe du Trône à deux reprises (1972 et 1975).

Il reste à ce jour le meilleur buteur de la sélection nationale marocaine.

S.L.