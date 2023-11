Séisme d’Al Haouz : 100 experts éditent un guide pour la reconstruction

Un guide dédié à la reconstruction a été édité dans le cadre d’un exercice d’intelligence collective et pluridisciplinaire. Fruit des recommandations générales et spécifiques de 100 experts, ce livre, qui a été mis à la disposition des parties prenantes du chantier de la reconstruction, regroupe une quarantaine de solutions à implémenter.

Face aux contraintes que pose l’opération de reconstruction post-séisme au niveau des principales zones touchées du Haut-Atlas, à l’issue du séisme, qui a frappé le territoire national, le 8 septembre 2023, un guide dédié à la reconstruction a été édité dans le cadre d’un exercice d’intelligence collective et pluridisciplinaire.

Fruit des recommandations générales et spécifiques de 100 experts qui ont contribué à la création de ce livre blanc, ce guide a été réalisé grâce à l’implication de plusieurs partenaires majoritairement publics et privés qui ont proposé des pistes et solutions concrètes de reconstruction.

Il s’agit d’une dizaine d’organismes publics, d’institutions privées et de représentants du monde associatif, notamment la Société d’ingénierie énergétique, l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, le Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE), l’ONEE Branche Eau, l’Agence nationale des eaux & forêts et l’OFPPT. A cela s’ajoutent le Cluster efficacité énergétique des matériaux de construction, l’Association marocaine d’assistance et d’accompagnement psychologique et l’Association des lauréats de l’Ecole Mohammadia des ingénieurs (AEIM).

Elaboration du guide : plusieurs critères pris en compte

Dans le détail, les recommandations émises dans le cadre de ce livre concernent les domaines de l’architecture, l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau potable, l’assainissement liquide et les déchets en plus de la valorisation du patrimoine naturelle du Haut-Atlas.

Dans le détail, ce guide de la reconstruction, qui a été mis à la disposition des parties prenantes du chantier de la reconstruction, regroupe une quarantaine de solutions à implémenter. Il va sans dire que plusieurs critères sont entrés en compte dans l’élaboration de ce guide, à commencer par son caractère pratique et réalisable en répondant aux besoins urgents de la communauté tout en respectant les contraintes locales.

De plus, les experts ont tenu à apporter de nouvelles perspectives pour résoudre les défis de reconstruction. Enfin, les solutions proposées sont accompagnées par des recommandations sur la manière de les mettre en œuvre en identifiant les étapes, les ressources nécessaires et les partenaires potentiels.

Une vision structurée autour de trois volets

Par ailleurs, ce guide a été élaboré à l’issue d’une journée d’idéation organisée mercredi 4 octobre, à Marrakech, en guise de première étape de ce processus de co-construction. Une journée d’ateliers et de débats ont permis aux experts de penser collectivement à la question de reconstruction des zones sinistrées par le séisme.

Les travaux ont donné lieu à une restitution exploitable des solutions formulées sous forme de guide pratique qui témoigne d’une vision partagée, destinée à appuyer le projet de reconstruction et à accroître son impact sur le long terme. Cette vision qui a été partagée est structurée autour de trois volets pouvant être menés en simultané.

