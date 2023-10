La soeur d’Achraf Hakimi fait sensation en caftan (PHOTO)

Ouidad Hakimi, sœur du Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, a suscité l’admiration de ses followers Instagram, lors de sa récente apparition en caftan traditionnel marocain.

Les clichés de ce shooting tournent autour du thème de mariage traditionnel marocain et plus exactement celui de la mariée marocaine. On y voit la sœur de l’international marocain porter un caftan blanc.

Les fans et followers de cette dernière ont interagi avec ces belles photos en exprimant leur grande fierté de voir ce bel hommage rendu à la femme marocaine, en général, et à la mariée, en particulier.

L.A.