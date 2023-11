Baisse ou hausse des prix pour l’automobile en fin d’année ?

Impactée par une conjoncture internationale volatile, l’industrie automobile est passé par tous les états. Après l’arrêt de l’activité, la reprise n’a pas été des plus réjouissantes. Pour cause, des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement engendrant des problèmes de disponibilité. Une kyrielle de tracas que le secteur semble dépasser aujourd’hui pour se soucier d’autres facteurs tels que l’inflation et la transition énergétique. Pour avoir un panorama de la situation du secteur aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, Allal Benjelloun, directeur général de la CAC, s’est volontiers prêté au jeu des questions-réponses du concept l’Invité des ÉCO.

C’est un épisode tumultueux que le secteur automobile a enduré il y a quelque temps. Alors que le secteur a, tout juste, commencé à se remettre de la période maussade due à la crise pandémique, le mouvement inflationniste est venu remettre une couche avec un renchérissement des prix. Certains pensaient que le business allait reprendre vu qu’il s’agissait d’une période temporaire. Allal Benjelloun, directeur général de la Centrale Automobile Chérifienne, fait un petit rappel.

«L’inflation s’est déclenchée peu avant la guerre en Ukraine. Le mouvement s’est amplifié après la crise sanitaire et avant le déclenchement de la guerre. Le fait est que les masses de liquidité injectées par tous les pays, en particulier l’Europe et les États-Unis, pour les plans de relance pendant et après la crise sanitaire. Ainsi, la forte demande a engendré une hausse des prix», développe-t-il. Toutefois, depuis quelque temps, un fléchissement de l’inflation a été constaté, ce qui peut éventuellement laisser croire que les prix auront tendance à baisser. Il faut savoir, à ce titre, que le prix du neuf a connu, depuis le déclenchement du mouvement inflationniste, une augmentation de pas moins de 17%.