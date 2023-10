Réformes structurelles : le Maroc cité en modèle par le FMI

Dans son rapport d’octobre des Perspectives économiques régionales, rendu public jeudi à Marrakech, le Fonds monétaire international (FMI) cite le Maroc en modèle pour les pays de la région Moyen-Orient et Asie centrale, mettant en exergue le succès des différents programmes de réformes du Royaume et son Nouveau Modèle de développement.

Le Fonds fait état de la nouvelle vague de réformes structurelles lancée par le Maroc à la suite de la pandémie pour remédier au ralentissement de la croissance depuis le milieu des années 2000, au niveau élevé d’informalité, au taux de chômage élevé parmi les jeunes et à la faible participation des femmes dans le marché du travail.

Le nouveau modèle de développement du Maroc vise à stimuler les investissements du secteur privé, à renforcer le capital humain, à accroître la participation des femmes à la vie économique, à améliorer le système de protection sociale et à renforcer la gouvernance des institutions publiques, poursuit le rapport, relevant que des réformes sont en cours dans le système de santé, en élargissant l’assurance maladie à tous les Marocains et en procédant à une refonte globale.

Les objectifs de la réforme du système de protection sociale apportent un meilleur soutien en réduisant progressivement les subventions existantes et en étendant les transferts monétaires conditionnels sur la base du nouveau registre social unifié alors que la réforme du système éducatif vise à réduire le taux d’abandon scolaire dans le primaire, à accroître l’acquisition de compétences par les élèves du primaire et à élargir l’accès aux activités extrascolaires, fait savoir l’institution financière.

Et d’ajouter que le Maroc met également en œuvre une série de réformes pour soutenir le développement du secteur privé en réformant les entreprises publiques, en introduisant une nouvelle charte de l’investissement, en créant le nouveau Fonds Mohammed VI pour financer de grands projets d’infrastructures et fournir aux entreprises des fonds propres ou quasi-fonds propres, et en renforçant la compétitivité.

Le rapport traite de l’évolution et des perspectives économiques des pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, du Caucase et d’Asie centrale, en soulignant les principaux défis et opportunités auxquels sont confrontés les décideurs politiques. Il fournit également des données et des analyses spécifiques à chaque pays avec un focus sur des questions d’actualité.