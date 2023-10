Show Solidarité Maroc: Gad Elmaleh récolte près de 5 MDH (PHOTO)

Initié par Gad Elmaleh, le Show Solidarité Maroc, une soirée caritative dont l’intégralité des recettes sera versée au profit des sinistrés du séisme d’Al Haouz, a été tenu lundi au Dôme de Paris.

Plusieurs artistes ont participé à cet évènement comme Booder, Redouane Bougheraba, Roman Frayssinet, ElGrande Toto et Dj Abdel.

Ce mardi, Gad El Maleh a annoncé sur son compte Instagram que 435.000 euros ont pu être récoltés lors du Show Solidarité Maroc. L’humoriste a d’ailleurs tenu à remercier tous ceux qui ont participé à cette soirée caritative. Cette somme sera directement versée au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre qui a fait près de 3000 morts.

Rappelons que ce compte, qui permettra de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics, sera destiné principalement à financer les dépenses relatives au programme d’urgence pour la réhabilitation et l’appui des efforts de reconstruction des maisons détruites au niveau des zones sinistrées, et celles destinées à la prise en charge des personnes en situation difficile, notamment les orphelins et les personnes vulnérables.

H.M.