Région d’El Jadida: l’apparition d’un trou géant sème la panique

Un mystérieux trou géant a fait son apparition jeudi dernier dans la région de Hed Oulad Fraj, province d’El Jadida.

Selon les données de Le Site info, ce trou de 20 mètres de diamètre et de 60 mètres de profondeur s’est formé dans la ferme d’un agriculteur. Alertés, les autorités locales et les services de la gendarmerie royale se sont ainsi rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de l’apparition de ce trou.

Celui-ci a d’ailleurs été encerclé par des cordes, en attendant les résultats de l’enquête.

Par ailleurs, cette découverte a inquiété les habitants. Ces derniers présument que le séisme qui a frappé, le 8 septembre dernier, plusieurs provinces du Royaume serait derrière la formation de ce trou béant.

