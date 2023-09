Réticence au mariage : des Marocains s’expliquent (VIDEO)

Ces dernières années, de plus en plus de Marocains refusent de se marier et expriment haut et fort cette réticence.

Au micro de «Ralia», plusieurs ont expliqué leur choix, mettant l’accent sur la cherté de la vie en particulier. «Les salaires actuels ne permettent plus de fonder une famille», a indiqué l’une des personnes interrogées.

Un jeune homme a également évoqué les exigences financières des femmes, un grand mariage, une belle voiture ou encore un appartement haut standing. Ce qui fait fuir, selon lui, plusieurs jeunes en âge de fonder un foyer.

H.M.