Séisme d’Al Haouz : Hyundai Motor Group fait don de 5 MDH pour les sinistrés

Hyundai Motor Group annonce sa contribution de 1,1 million de dollars pour venir en aide au Maroc et à la Libye dans leurs efforts de relèvement à la suite des séismes et inondations dévastateurs.

Ces dons émanent des quatre entités affiliées à Hyundai Motor Group. Le Groupe dédie ainsi un montant de 500.000 dollars pour le Maroc et de 600.000 dollars pour la Libye. Ces dons seront acheminés à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) par l’intermédiaire de la Croix-Rouge coréenne.

En plus de leur contribution financière, le siège de Hyundai Motor Company pour la région Moyen-Orient et Afrique, en partenariat avec son distributeur au Maroc, assure le transport pour soutenir les initiatives gouvernementales visant à fournir des fournitures scolaires, à proposer des services de psychothérapeutes et à organiser des collectes de sang. Des équipements et des vêtements sont également offerts aux victimes pour répondre à leurs besoins immédiats. De surcroît, des remises sont proposées sur les pièces de véhicules endommagées, et des inspections gratuites sont également mises à disposition.